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Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti

Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf'a konuk olan Borussia Dortmund, 90+6. dakikada Erling Haaland'ın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Düsseldorf'ta milli futbolcu Kenan Karaman, ilk 11'de sahaya çıkarken 81 dakika oyunda kaldı.

Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
13.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:13

Bundesliga'da 31. hafta maçında Fortuna Düsseldorf evinde Borussia Dortmund ile karşılaştı.

Küme düşme tehlikesi bulunan Fortuna Düsseldorf ile şampiyonluk yarışında lider Bayern Münih'in gerisine düşen Dortmund'un mücadelesinde uzun süre gol sesi çıkmadı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında da uzun süre eşitlik bozulmazken maçın tek golü duraklamalarda geldi.

Oyuna 61. dakikada dahil olan Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland, 90+6. dakikada attığı golle takımını üç puana taşıdı. Düsseldorf'ta milli futbolcu Kenan Karaman, ilk 11'de sahaya çıkarken 81 dakika oyunda kaldı.

Bu sonucun ardından Fortuna Düsseldorf 28 puanla 16. sırada kalırken ikinci sıradaki Dortmund puanını 66'ya yükseltti.

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