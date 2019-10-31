Donk, Babel ve Lemina'nın dansözlerle eğlendiği görüntüler Fatih Terim'i çılgına çevirdi

31.10.2019 10:07

Beşiktaş yenilgisi sonrasında Babel, Lemina ve Donk'un dansözlerle birlikte eğlendiği görüntüler kriz çıkarmıştı.

Sarı kırmızılı ekibin zor günler yaşadığı günlerde bir de üstüne 3 futbolcunun doğum günü partisine katılması yönetimi, taraftarı ve Fatih Terim'i sinirlendirdi.

FATİH TERİM'DEN FUTBOLCULARA UYARI

Ezeli rakibe kaybedilen maçın üstünden 2 gün geçmişken partide dansöz oynatan Lemina, Babel ve Donk'un görüntüleri Terim'i adeta çıldırttı. Deneyimli teknik adam dün oyuncularıyla idman öncesinde bir konuşma yaptı.

FORMA GİYMEYEN DONK'A ÖZEL UYARI

Özellikle oğlu ameliyat olduğu için derbide forma giymeyen Donk'un dansözlerle halay çektiği görüntüler sonrasında sert bir şekilde uyarıldığı öğrenildi.

"HEP BİRLİKTE EĞLENİP EVLERE DAĞILDIK"

Galatasaraylı futbolcuların dansözlerle eğlendiği anda oyuncuların yanında olan Elif Çelik, Twitter hesabından "Dün gece İstanbul'daki bir eğlence mekanında bir arkadaşımın doğum günü için toplandık. Davetliler arasında sonradan futbolcu olduğunu öğrendiğim kişiler de vardı. Hep birlikte eğlendikten sonra evlere dağıldık. 'Alem yaptılar' başta olmak üzere bütün iddialar asılsızdır" yazdı.

Daha önce röportaj veren Çelik, Playboy yolculuğunu ve Hugh Hefner ile olan diyaloğunu anlatırken, Miss Bum Bum yarışmasına katılacağını da belirtmişti.