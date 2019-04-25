Merkez Bankasının Faiz Kararına Doların Tepkisi Sert Oldu

Dolar kuru yeni güne yükselişini sürdürerek 5,89'da başladı. Merkez Bankası, politik faizini yüzde 24'te tuttu. Karar sonrası dolar, 5,96 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı faiz kararını açıkladı. Banka bir hafta vadeli repo faizini yüzde 24 seviyesinde sabit bıraktı.

DÖVİZ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dolar/TL, bugün Merkez Bankasının faiz kararının ardından 5,96 seviyesine kadar yükseldi. Şu dakikalarda ise 5,95 civarında alıcı buluyor. Euro/TL de 6,62 civarında seyrediyor.