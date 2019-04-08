Dolar ve Euro Günü Nasıl Kapattı! İşte Son Durum

Geçtiğimiz haftayı 5.62 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftaya 5.64 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.6277 TL'yi, en yüksek 5.7126 TL'yi gördü. Dolar, saat 17.16 itibarıyla 5.6920 TL seviyesinde işlem görürken; Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.4185 TL seviyesinde bulunuyor.

5,67 DİRENÇ, 5,55 DESTEK KONUMUNDA

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.67 TL'nin direnç, 5.55 TL'nin destek konumunda takip edileceğini belirtti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.42 düşüşle 96.59 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1270 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.18 seviyesinde bulunuyor.