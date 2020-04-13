Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,78'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,43'den, sterlin ise 8,47'den alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 6,665 - 6,7775 aralığında işlem gören dolar/TL, Cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kazancıyla 6,7538'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 6,7813'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,4360'dan, sterlin/TL 8,4746'dan satılıyor. Dolar endeksi, yüzde 0,2 düşüşle 99,3 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,3 arışla 1,0960'tan alıcı buluyor.

'TEKNİK AÇIDAN DOLARDA 6,60-6,80 ARALIĞI İZLENECEK'

Analistler, yurt dışında Paskalya tatili nedeniyle piyasalarda düşük işlem hacimlerinin olabileceğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti. Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60-6,80 aralığının izleneceğini kaydetti. AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, Türkiye'de cari işlemler hesabının şubatta 1,3 milyar dolar açık vermesini, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise şubatta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor.

Kaynak: AA