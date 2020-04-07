Dolar/TL 6,71 seviyesinden alıcı bulunuyor Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,71'ten alıcı buluyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,71'ten alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle dün, 6,7927 ile 30 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü yüzde 0,5 değer kazancıyla 6,7824'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 altında 6,7140'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 7,3010'dan, sterlin/TL yüzde 1 değer kazancıyla 8,2815'ten satılıyor.

Dolar endeksi, küresel piyasalarda dolara talebin artmasının etkisiyle dün 101 seviyesini test etmesinin ardından bugün yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 100,1'e geriledi. Üst üste 6. işlem günü düşüş yaşayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,7 artışla 10,0860'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerindeki etkisinin sürdürdüğünü, dolar/TL'de 6,68-6,75 aralığının izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA