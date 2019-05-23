Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Son Durum

Dün 6,05-6,12 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6,09'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,8 yükselişle 6,14 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 değer kazancıyla 6,85, sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 7,74 seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak "İVME Finansman Paketi"nin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının toplantı tutanakları ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

'DOLARDA 6,15 SEVİYESİ ÖNEMLİ DİRENÇ KONUMUNDA'

Ticaret savaşı, jeopolitik riskler ve Brexit'e ilişkin haber akışının da yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini belirten analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler ve uluslararası piyasada Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS) de döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,15 seviyesinin önemli direnç, 6,04'ün destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

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Kaynak: AA