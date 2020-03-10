Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,1370'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 6,79'dan, sterlin ise 8,00'dan işlem görüyor.

Dün küresel piyasalarda yaşanan petrol şokunun etkisiyle Asya piyasalarında 6,20'yi test eden dolar/TL, bu seviyelerden gelen satışlarla 6,0931'e kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6,1448'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,1370'ten alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 düşüşle 6,7935'ten, sterlin/TL yüzde 0,7 azalışla 8,0020'den satılıyor. Dolar endeksi, 0,6 yükselişle 95,9 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi, dün 1,1496 ile Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün Asya piyasalarında düşüşe geçerek 1,1330 seviyelerinde dengelendi.

'DOLARDA 6,10-6,20 BANDI İZLENECEK'

Analistler, yurt dışında Euro Bölgesi büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi. Kovid-19 salgını ve petrol fiyatları kaynaklı gelişmelerin gündemin odağında kalmayı sürdüreceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10-6,20 bandının izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA