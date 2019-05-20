Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Son Durum

Geçen hafta 5,96 - 6,13 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 6,05'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,12 değer kaybıyla 6,04 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 6,75'den, sterlin/TL yatay seyirle 7,71 seviyesinden alıcı buluyor.

GÖZLER ABD-İRAN ARASINDAKİ GELİŞMELERDE

Küresel piyasalar, ticaret savaşları ve Körfez'de artan gerilim nedeniyle jeopolitik gelişmelere odaklanmış bulunuyor. ABD ve Çin tarafından atılan adımlar sonrası ticaret savaşı endişeleri artarken, ABD'nin İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla Bombardıman Görev Gücü'nü Körfez'e sevk etmesi ve taraflardan gelen açıklamalar, bölgenin bir süre daha risk unsuru olarak öne çıkacağına işaret ediyor.

'DOLARDA 6,06 ÖNEMLİ DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bu hafta ticaret savaşı ve jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu söyledi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın önemli destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6,06'nın direnç konumunda takip edileceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA