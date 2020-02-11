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Dolar 6 lira sınırını aştı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,01'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,56'dan, sterlin ise 7,77'den alıcı buluyor.

11.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:21
Dolar 6 lira sınırını aştı

Uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla dün 6,0247'ye kadar yükselen dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap sınırlaması ile yatay seyrederek günü önceki kapanışın yüzde 0,06 altında 6,0134'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6,0180'den işlem görüyor.

EURO VE NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 6,5690'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,7770'ten satılıyor. Euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,0910'dan, sterlin/dolar yüzde 0,05 artışla 7,7775'ten alıcı buluyor. Dün üst üste yükselişini 6. işlem gününe taşıyarak 98,88 ile son 4 ayın zirvesini gören dolar endeksi, şu dakikalarda yatay bir seyirle 98,8 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,95-6,05 BANDI İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise 'de sanayi üretimi, dış ticaret ve 4. çeyrek GSYH verilerinin takip edileceğini bildirdi. Suriye'ye ilişkin gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumdaki detayların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95-6,05 bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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: Dolar 6 lira sınırını aştı
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