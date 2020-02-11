: Dolar 6 lira sınırını aştı

11.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:21

Uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla dün 6,0247'ye kadar yükselen dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap sınırlaması ile yatay seyrederek günü önceki kapanışın yüzde 0,06 altında 6,0134'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6,0180'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 6,5690'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,7770'ten satılıyor. Euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,0910'dan, sterlin/dolar yüzde 0,05 artışla 7,7775'ten alıcı buluyor. Dün üst üste yükselişini 6. işlem gününe taşıyarak 98,88 ile son 4 ayın zirvesini gören dolar endeksi, şu dakikalarda yatay bir seyirle 98,8 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,95-6,05 BANDI İZLENECEK'

Kaynak: AA

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