: Dolar haftaya 5,98'den başladı! İşte son durum

10.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:15

Geçen hafta uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla Cuma günü, son 5,5 ayın en yüksek seviyesi olan 6,0489'u gören dolar/TL, Cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5,9924'ten tamamladı. Dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap hamlesinin etkisiyle yeni haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5,9890'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 6,5660'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 azalışla 7,7240'tan satılıyor.

BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz, diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılması kararı aldığını duyurmuştu.

Euro/dolar paritesi, analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 1,10'un hemen altında 1,0960 seviyesinde işlem görüyor. Sterlin/dolar, yatay bir seyirle 7,7220'den alıcı buluyor. ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan istihdam raporundaki verilerin ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret etmesi, doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu. Cuma günü üst üste yükselişini 5. işlem gününe taşıyarak 98,72 ile son 4 ayın zirvesini gören dolar endeksi, şu dakikalarda sınırlı düşüşle 98,6 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 6,05 SEVİYESİ DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu veriler gelse de Çin'de koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının küresel piyasalarda dalgalı bir seyrin izlenmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Kasım 2019 dönemi işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleştiğini belirten analistler, yurt dışında Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi verisi, Suriye'ye ilişkin gelişmeler ile Çin'de koronavirüse dair haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek olarak izleneceğini ifade eden analistler, 6,05 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu