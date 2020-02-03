: Dolar 6 lira sınırında! İşte son durum

03.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:13

Küresel piyasalarda koronavirüs kaynaklı belirsizliklere paralel artan dolar talebiyle Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5,9814'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 5,9805'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 6,6240'tan, sterlin/TL yüzde 0,5 düşüşle 7,8650'den satılıyor. Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1073'ten, sterlin/dolar ise yüzde 0,3 azalışla 1,3145'ten işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 97,6 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,95 DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Suriye'de artan gerilimin de dolar kuru üzerinde etkili olabileceğini belirterek, bugün yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan dolar/TL'de 6 seviyesinin psikolojik açıdan önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 5,95'in destek konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA

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