Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,94'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,55'ten, sterlin ise 7,76'dan alıcı buluyor.
Geçen hafta en düşük 5,8878, en yüksek 5,9478 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9455'den işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,5559'ten, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,7697'den satılıyor. Avro/dolar paritesi, geçen hafta 1,1020 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise cuma günü 97,95 ile yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 97,87 seviyelerinde yatay seyrediyor. Sterlin/dolar, önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,05 altında 1,3063 seviyesinde bulunuyor.