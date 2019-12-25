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Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,94'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,59'dan, sterlin ise 7,71'den alıcı buluyor.

25.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:29
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Dün 5,93-5,95 dar bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 5,9492'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 5,9430'dan işlem görüyor.

EURO VE NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 00,1 düşüşle 6,5940'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,7120'den satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,2955, euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1086 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 97,7 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,97 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi verilerinin takip edileceğini, yurt dışı piyasaların kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,97'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,90'ın kısa destek olarak izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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: Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
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