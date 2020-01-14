Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

14.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:00

Küresel piyasalarda artan iyimserlikten Türk lirası varlıklar pozitif etkilenirken, dün dolar/TL, 5,8495 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine gerileyerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,8883'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artışla 5,8820'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 6,5540'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 7,6330'dan satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi, düşüşünü 6. işlem gününe taşıyarak 1,2975 seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesi de yatay bir seyirle analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 1,11'in hemen üzerinde dengelendi. Dolar endeksi, yatay bir seyirle 97,4 seviyesinde bulunuyor.

DOLARDA 5,95 DİRENÇ OLARAK İZLENECEK

ABD'nin, Çin'i kur manipülatörleri listesinden çıkarmasının etkisiyle dolar/yuan paritesi, Ağustos 2019'da 7'nin üzerini görmesinin ardından düşüşe geçerek 6,90'ın altına kadar geriledi. Analistler, bugün yurt içinde, Kasım 2019 sanayi üretim endeksinin piyasa beklentilerine yakın gerçekleştiğini belirterek, yurt dışında ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,85'in destek konumuna geldiğini aktaran analistler, 5,95'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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