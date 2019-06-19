Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ile gelişmekte olan ülke para birimleri destek bulurken, dolar/TL, 5,81'e kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 5,82 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,51 üzerinde, 5,85'ten alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 artışla artışla 6,57, sterlin/TL yüzde 0,8 artışla 7,37 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, ECB toplantısı öncesinde Draghi'nin açıklamalarından güç bularak dün 1,1181 ile yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yatay bir seyirle 1,1195 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar, dünkü kapanışın hemen üzerinde, 1,2559 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,03 artışla 97,63 seviyesinde bulunuyor.

FED'DEN FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de ise haftalık mortgage başvuruları verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildirdi. Kararı bugün Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak olan Fed faizi için herhangi bir değişiklik beklemeyen analistler, ilerleyen dönem için indirim sinyali verilebileceğini belirtti.

'DOLARDA 5,9450 DİRENÇ KONUMUNDA'

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,8530'un destek konumunda bulunduğunu dile getiren analistler, 5,9450 seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA