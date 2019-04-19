Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Son Durum

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden ve 5.85 seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kazancıyla 5,80'den tamamladı. Dolar/TL, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,20 üzerinde 5,81 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,25 artışla 6,54'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 7,57'den alıcı buluyor. Analistler, bugün ABD ve Avrupa borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatarak, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yayımlayacağı beklenti anketinin takip edileceğini ifade etti.

'DOLARDA 5,79 DESTEK, 5,84 DİRENÇ KONUMUNDA'

Beklenti anketinde yer alan yıl sonu, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin piyasa modellemeleri için kullanıldığını, bu nedenle piyasa beklentileri üzerinde de etkili olduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,80'in altına sarkması durumunda, 5,79 seviyesinin destek, 5,84'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: AA