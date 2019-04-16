Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeyi Aştı

Dün yükseliş eğiliminde olan ve 5,82'ye kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre günü yüzde 0,5 değer kazancıyla 5,80'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,08 üzerinde, 5,80 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,17 artışla 6,57'den, sterlin/TL yüzde 0,06 yükselişle 7,60'dan alıcı buluyor.

DOLARDA 5,85 DİRENÇ, 5,75 DESTEK KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,85'in direnç, 5,75'in destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA