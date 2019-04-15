Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,80 seviyesinden alıcı buluyor.
Geçen hafta yükseliş eğiliminde olan ve Cuma günü 5,82'yi gören dolar/TL, haftayı yüzde 2,40 yükselişle 5,77'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde, 5,80 seviyesinde işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 artışla 6,57'den, sterlin/TL yüzde 0,6 yükselişle 7,60'dan alıcı buluyor.
5,85 DİRENÇ, 5,70 DESTEK KONUMUNDA
Analistler, yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,85'in direnç, 5,70'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA