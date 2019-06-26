Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum
Dolar/TL, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 5,78 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro 6,57'den, sterlin 7,33'den işlem görüyor.
Dün 5,75-5,83 arasında işlem gören dolar kuru, günü yüzde 0,24 değer kaybıyla 5,79'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,19 azalışla 5,78 seviyelerinden alıcı buluyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,22 azalışla 6,57, sterlin/TL ise yüzde 0,28 düşüşle 7,33 seviyelerinden işlem görüyor.
'DOLARDA 5,8350 DİRENÇ KONUMUNDA'
Analistler, ABD ile İran arasında yükselen gerilimin küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini, ABD Merkez Bankası üyelerinin faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin açıklamalarının piyasalar üzerindeki etkilerinin takip edileceğini bildirdi. Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8350'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.