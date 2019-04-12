Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,78 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün yükseliş eğilimindeki hareketle 5,75'e kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 değer kazancıyla 5,73'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,8 üzerinde, 5,78 seviyesinde işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1 artışla 6,52'den, sterlin/TL yüzde 0,8 yükselişle 7,54'ten alıcı buluyor. Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi sanayi üretimi endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in direnç, 5,70'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA