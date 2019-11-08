Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

08.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:02

Dün 5,73-5,76 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 5,74 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,76 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,18 artışla 6,36, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 7,37 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dün Hazine'nin 5 yıl vadeli tahvil ihracına 200 yabancı yatırımcının katıldığını ve ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldiğini anımsatarak, talep miktarının Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içinde en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

'DOLARDA 5,74 DESTEK KONUMUNDA'

Yabancı yatırımcı ilgisini net bir şekilde ortaya koyan ihracın Türk lirası varlıklara pozitif yansıdığını ifade eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,74'ün destek konumunda olduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 5,68'in gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA