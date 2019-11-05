Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

05.11.2019 10:40

Haftanın ilk işlem gününde düşüş eğiliminde hareket ederek son bir ayın en düşük seviyesi olan 5,68'e kadar gerileyen dolar/TL, uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla yükselerek günü yüzde 0,64 değer kazancıyla 5,73'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 5,72 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,14 değer kaybıyla 6,37, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 7,38 seviyesinde işlem görüyor.

'DOLARDA 5,75 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,68'in destek, 5,75'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA