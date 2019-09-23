Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum

23.09.2019 09:58

Geçen haftanın son işlem gününde 5,69 - 5,75 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,45 artışla 5,74'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 5,72 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 azalışla 6,31'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 7,13'den satılıyor.

'DOLARDA 5,7660 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul'undan gelecek haber akışının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7660'ın direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 5,70'in altında kapanış olması durumunda 5,6580 seviyesinin destek olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA