Merkez'in faiz kararı öncesi dolar ne kadar? İşte son durum

Dün 5,69 - 5,74 aralığında işlem gören dolar/TL, günün önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 5,70'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,05 üzerinde, 5,71 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,08 artışla 6,36, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,12 seviyesinden işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASINDA

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararlarının piyasanın odağında olacağını ifade etti. TCMB'nin faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, ECB'nin ise Eylül ayında faiz indirimine gideceği sinyali verebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı.

'DOLARDA 5,7550 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlarda 5,6550'nin destek konumuna geleceğini belirten analistler, 5,7550'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Kaynak: AA