Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar son bir ayın en düşük seviyesine geriledi

04.11.2019 11:04

Geçen hafta döviz kurları düşüş eğiliminde hareket ederken, dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 değer kaybederek Cuma gününü 5,70'ten tamamladı. Hafta sonu uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye değerlendirmesinde, kredi notunu teyit ederken, görünümü "negatiften" "durağana" çekti.

Bu sabah açıklanan enflasyon rakamları sonrası dolar düşüşe geçti. Enflasyonun Ekim'de yıllık yüzde 9,26'dan yüzde 8,55'e gerilemesinin ardından dolar/TL, geçen haftaki düşüşünü bugüne taşıyarak, 5,6878 ile son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 5,69 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 6,36, sterlin/TL yüzde 0,4 azalışla 7,36 seviyesinde işlem görüyor.

DOLARDA 5,77 DİRENÇ OLARAK TAKİP EDİLECEK

Analistler, Fitch Ratings'ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adımı nedeniyle Türk lirası varlıkların pozitif ayrıştığını belirterek, Ekim ayı enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 2 artışla piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşerek yıllık enflasyonun yüzde 8,55 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Bugün yurt dışında Almanya'da ve Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,6420'nin destek, 5,77'nin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA