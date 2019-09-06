Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum

06.09.2019 09:50

Dün 5,6478 - 5,7016 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 5,6920'den tamamladı. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,6930 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,2890'dan, sterlin/TL yatay seyirle 7,0180'den işlem görüyor.

'DOLARDA 5,6430 DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde ağustos ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 5,7150'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA