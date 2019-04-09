Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Dün 5,72'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 5,68'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 5,65'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,55 değer kaybıyla 6,37'den, sterlin/TL yüzde 0,46 düşüşle 7,40'dan alıcı buluyor.

5,67 DİRENÇ, 5,60 DESTEK KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içi ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,67'nin direnç, 5,60'ın destek konumunda takip edileceğini bildirdi.

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Kaynak: AA