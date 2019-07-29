Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum

Geçen haftanın son işlem gününde 5,61'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 5,67'den tamamladı. Dolar/TL yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 altında 5,64 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,6 azalışla 6,27 seviyesinden alıcı buluyor. Sterlin/TL 6,96 ile son 5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,9 azalışla 6,97 seviyesinde dengelendi. İngiltere'de yeni hükümetin belli olması sonrası Brexit konusundaki belirsizliklerin devam etmesi, euro ve sterlin üzerinde baskı oluşturuyor.

'DOLARDA 5,6850 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de mortgage onayları ve ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,6180 desteğinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyleyen analistler, olası yükselişlerde 5,6850'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA