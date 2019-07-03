Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum

Dün sabah saatlerinde 5,70'in üzerini test eden dolar/TL, günün ikinci yarısında düşüşe geçerek 5,62'ye kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazancıyla 5,65'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybıyla 5,63 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 6,35, sterlin/TL ise yüzde 0,7 düşüşle 7,08 seviyelerinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,6850 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısında bozulma yaşandığını, veri gündeminin yoğun olduğu bugün yurt içinde haziran enflasyonu, yurt dışında ise Euro Bölgesi hizmet sektörü ve bileşik PMI, ABD dış ticaret ve dayanıklı tüketim malı siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,60'ın altında kapanışlar olması 5,55'in gündeme geleceğini dile getiren analistler, 5,6850'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA