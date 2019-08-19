Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,58 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,19'dan, sterlin ise 6,77'den alıcı buluyor.
Geçen haftanın son işlem gününde 5,53 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, günün ikinci yarısında 5,5789'u görmesinin ardından günü yüzde 0,25 artışla 5,5771'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,56'ya geriledi ve saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,58 seviyesinde alıcı buluyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,19'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 6,77 seviyesinden işlem görüyor.
'DOLARDA 5,6250 DİRENÇ KONUMUNDA'
Analistler, yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin, yurt dışında Euro Bölgesi Haziran ayı cari işlemler dengesi ve Temmuz TÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,55'in destek, 5,6250'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.