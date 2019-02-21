Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum

Son dönemde Türk lirası ile yüksek korelasyon içerisinde yer alan Güney Afrika randında dün artan oynaklığın etkisiyle TL dolar karşısında değer kaybetti. Dün 5,3297'ye kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 5,3245'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 5,3320'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,16 değer kazancıyla 6,0540'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,06 azalışla 6,9520'den işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Euro/dolar paritesi yüzde 0,07 azalışla 1,1332, dolar endeksi 0,18 artışla 96,62 seviyesinde bulunuyor. Analistler, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının, "güvercin duruşun devam edeceğine" işaret etmesi sonrası küresel piyasaların pozitif seyrettiğini belirtti.

DOLARDA 5,35 DİRENÇ, 5,28 DESTEK KONUMUNDA

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açından dolar/TL'de 5,3550'nin direnç, 5,2870'in destek konumunda izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA