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Dolar son 7 ayın zirvesinde! İşte son durum

Şu sıralar 5,94 seviyesinden işlem gören dolar kuru, 30 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Kur, 30 Mayıs 2018 tarihinde en yüksek 6,02'ye ulaşmıştı.

19.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:08

Dün günü 5,92'den tamamlayan dolar kuru, yeni güne düşüşle başladı. Güne 5,91 seviyesinden başlayan kur, saat 10.30 itibariye yükselişe geçti. Saat 11.40 civarında 5,94 seviyesinin üzerine çıkan dolar, böylece 30 Mayıs 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. Dolar 30 Mayıs 2018'de en yüksek 6,02 seviyesini görmüştü.

DOLAR, EURO VE NE KADAR?

Hafta başında yükselişe geçen ve hafta içi seviyesini sürekli yukarı taşıyan dolar, şu sıralar, 5,94 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,17'den, ise 7,78'den alıcı buluyor.

5,95 SEVİYESİ GÜNDEME GELEBİLİR

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9270'in üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,95 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

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: Dolar son 7 ayın zirvesinde! İşte son durum
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