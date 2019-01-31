Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi

Güne 5,22 kuruş civarında başlayan dolar piyasaların kapanış saatlerine doğru düşüşünü hızlandırdı ve 5.16'yı gördü. Euro ise 6 liranın altında el değiştiriyor. FED'in faizi sabit bırakmasıyla dolar ve euro değer kaybetti.

DOLAR SON 2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Dün açıklanan enflasyon raporunda 2019 yılı TÜFE beklentisinin aşağı revize edilmesiyle 5.30'un altına çekilen kur akşam FED'den gelen güvercin açıklamalarla düşüşünü sürdürdü ve 5.21'e kadar çekildi.

Dolar gün içinde en düşük 5.1695 seviyelerini gördü. Euro/TLise yeniden 6 liranın altında el değiştiriyor. Saat 16:40 itibarıyla dolar/TL 5.1740'tan, euro ise 5,9870 liradan el değiştiriyor.

ASYA BORSALARI FED'DEN DESTEK BULDU

ABD Merkez Bankası beklendiği gibi faiz oranlarında değişikliğe gitmezken metinden daha fazla kademeli faiz artırımı ifadesi kaldırıldı. Banka, faiz ayarlamaları konusunda 'sabırlı' olacağı söylemine yer verdi.

FED'in bu güvercin tonlaması, TL başta olmak üzere gelişen piyasa para birimlerinin ralli yapmasına neden oldu. ABD'de endeksler FED sonrası ralli yaparken Asya Borsaları da FED'den destek buldu.