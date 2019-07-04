Dolar kurundaki düşüş nedeniyle benzinde 11-12 kuruşluk indirim bekleniyor

Dolarda yaşanan düşüş sonrası benzinin ton fiyatı 642 dolardan 633 dolara geriledi. Bu gelişme benzinde 11-12 kuruşluk indirimi gündeme getirdi.

İNDİRİMİN BU GECE POMPAYA YANSIMASI BEKLENİYOR

Dün açıklanan enflasyon verisi sonrası dolar kuru düşüş göstermişti. Bu sabah 5,59 ile son üç ayın en düşük seviyesini gören kur sonrası benzinde 11-12 kuruşluk indirim göründü. Söz konusu indirimin bu gece yarısı pompaya yansıması bekleniyor.

HAFTA BAŞINDA 27 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Son dönemde, uluslararası alanda yaşanan gerginlikler nedeniyle brent petrol ve ürün fiyatı yükselmiş, bu gelişme sonrası benzine hafta başında 27 kuruş zam gelmişti.