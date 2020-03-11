Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,14'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 6,97'den, sterlin ise 7,97'den işlem görüyor.

Dün en düşük 6,1041, en yüksek 6,1662 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,1568'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 6,1460'tan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 6,9780'den, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,9790'dan satılıyor. İki haftayı aşan yükseliş trendinin ardından dün yüzde 1,5 değer kaybederek 1,14'ün üzerinden 1,1277'ye kadar inen avro/dolar paritesi, bugüne alıcılı başladı ve dünkü kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,1350'ye çıktı. Dolar endeksi, yüzde 0,4 azalışla 95,9 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 6,10-6,20 BANDI İZLENECEK'

Analistler, küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmaların sürdüğünü belirtti. Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesine karşın alınan tedbirlerin, konuya ilişkin endişeleri sınırlandırdığının altını çizen analistler, salgının küresel ekonomiye vereceği hasar ile ilgili belirsizliklerin piyasalar üzerinde belirleyici olduğunu dile getirdi. Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10-6,20 bandının izleneceğini bildirdi.