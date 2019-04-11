Dolar, Euro ve Altında Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Yeni güne 5,69 TL seviyesinden başlayan dolar kuru gün içerisinde yükselişini devam ettirdi. Dolar kuru şu sıralar 5,74 TL seviyesinden işlem görüyor.

EN YÜKSEK 5,75 SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Dün günü 5,68 TL seviyesinden kapatan dolar kuru yeni güne yükselişle başlayarak 5,69 TL seviyesinden açılış yaptı. Dolar gün içerisinde yönünü yukarı doğru çevirerek yükselişini sürdürdü. Öğle saatlerinde 5,70 TL seviyesinin üzerine çıkan dolar en yüksek 5,75 seviyesini gördü.

EURO VE ALTIN NE KADAR?

Güne 6,44 TL'den başlayan euro ise şu sıralar 6,48 TL'den işlem görürken aynı dakikalarda gram altının fiyatı ise 239 TL'de seviyesinde bulunuyor.

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