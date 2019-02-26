Doku Kültürüyle Bitki Üretimi Tebliğinde Değişiklik

Doku kültürüyle bitki üretiminde, "çelikler" de çoğaltma yöntemi olarak kullanılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Doku Kültürü Yöntemleri ile Üretilen Meyve/Asma Fidanı/Üretim Materyali ve Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ile Pazarlaması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doku kültürüyle bitki çoğaltma yöntemi olarak "çelikler" de kullanılabilecek.

Çilek ve asma türlerindeki doku kültüründe, ön temel veya temel sınıfında bitkicik, üretim materyali ve fidan üretiminde, genetik analizle çeşit tespiti yapılması şartıyla en fazla 3 alt kültür yapılacak. Bir numaralı damızlık ünitelerinden alınan başlangıç materyaliyle yapılan üretimler ön temel veya temel, iki numaralı damızlık ünitelerinden alınan başlangıç materyaliyle yapılan üretimler temel olacak.

Meyve türlerindeki doku kültüründe ana kaynak olarak ön temel, temel veya sertifikalı materyal kullanıldığında, elde edilen üretim sertifikalı veya standart, standart materyal kullanıldığında ise elde edilen üretim standart olacak.

Doku kültürüyle çoğaltılan sert çekirdekli meyve türlerinin tohum anaçlarında ise ön temel materyalden temel/sertifikalı/standart, temel materyalden sertifikalı/standart üretim yapılabilecek.

Kaynak: AA