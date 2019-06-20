Doktora öğrencisine çifte burs

TÜBİTAK ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolü, meyvelerini vermeye başladı. YÖK'ten burs alan doktora öğrencilerine bir destek de TÜBİTAK'tan geldi. YÖK'ün 2 bin 250 TL burs verdiği öğrencilere, TÜBİTAK da aynı oranda destek olacak. Böylece başarılı öğrenciler, aylık 4 bin 500 TL bursa kavuşacak.

TÜBİTAK'ın yeni burs programını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "YÖK'ün belirlediği 100 tematik alanda doktora bursu alan öğrencilerimiz, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı kriterlerinden en az ikisini yerine getirirlerse çifte burs alabilecekler. Ülkemizin 2023 hedeflerinden biri olan doktoralı insan kaynağının artırılması için bu programı çok önemsiyoruz. Tüm 100/2000 YÖK Doktora bursiyerlerini, bu programa başvurmaya davet ediyorum"dedi.

Hem YÖK'ten hem TÜBİTAK'tan

Önceki dönemlerde TÜBİTAK uygulama esasları kapsamında aynı anda iki kurumdan burs alınamıyordu. YÖK ile TÜBİTAK arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında YÖK 100/2000 bursiyerleri TÜBİTAK'tan da burs alabilecek. Bu şekilde TÜBİTAK, YÖK 100/2000 Doktora programından burs alan yaklaşık 3 bin 700 öğrenciye çifte burs imkanı sunmuş oldu.

Destek baraj puanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TÜBİTAK'ın Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı'nın yeni çağrısını açıkladı. Türkiye'nin doktoralı bilim insanı sayısını arttırmak istediklerini kaydeden Bakan Varank, "TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı kriterlerinden en az ikisini yerine getiren ve başvuru değerlendirilmesi aşamasında belirlenecek destek baraj puanını geçen YÖK 100/2000 bursiyerleri çift burs alma imkanına sahip olacak. Böylece aldıkları burs TÜBİTAK tarafından aylık 4 bin 500 TL'ye tamamlanacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA