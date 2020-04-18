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Novak Djokoviç, Roger Federer, Rafael Nadal, Spor

Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor

Novak Djokovic, Roger Federer ve Rafael Nadal ile görüştüğünü, federasyon ve sponsor desteği bulamayan genç tenisçiler için bir yardım fonu oluşturacaklarını açıkladı.

18.04.2020 22:53 | Son Güncelleme: 18.04.2020 23:27
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor

Dünya tenisinin yıldız isimleri Novak Djokovic, Roger Federer ve Rafael Nadal, genç tenisçiler için bir fon oluşturmak için harekete geçiyor. Konu hakkında sosyal medyada açıklamalarda bulunan Djokovic, "Birkaç gün önce Roger ve Rafa ile konuştum ve tenisin yakın geleceği hakkında bir görüşme yaptık.

"YALNIZ KALIYORLAR VE BİR MÜCADELE İÇİNDELER"

Gençlere nasıl yardım edebiliriz diye düşündük. Dünya sıralamasında 250 ile bin arasında bulunan tenisçilerin federasyon desteği ya da sponsorları yok. Yalnız kalıyorlar ve bir mücadele içindeler. Ayrıca askıya alınan turnuvalardan ötürü gelirleri de düştü. Umarım 4-5 Milyon dolarlık bir destek fonu ile onlara yardımda bulunabiliriz" dedi.

Kaynak: İHA

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