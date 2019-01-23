Sırp Tenisçi Djokovic, Avustralya Açık'ta Yarı Finalde
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, yarı finale çıktı.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, yarı finale çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde, tek erkekler çeyrek final maçında, 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile 8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori karşı karşıya geldi. Rod Laver Arena'da oynanan maçın ilk setini 6-1 kazanan Djokovic, ikinci sette 4-1 öndeyken rakibinin sakatlığı nedeniyle çekilmesinin ardından yarı finale yükselen taraf oldu.
Kariyerinde 6 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki Djokovic, yarı finalde Fransız Lucas Pouille ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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serena williamsın maçı çok dramatikti. son sette 5-1 , 40-30 öndeyken , maç için servis attığı puanda ayak hatası ile 2. servis verildi. 2009 Amerika Açıkta da bir ayak hatası yüzünden servisi tekrar etmesi istenince hakemle münakaşa edip, oyunu ve sonrasında maçı kaybetmişti. Belki de o anı hatırladı ve konsantrasyonunu kaybeti.Cevap Yaz Yayından Kaldır