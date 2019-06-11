Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşıyla görüştü: Milli Takım'a yapılan muamele kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı ile Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da havaalanında saatlerce bekletilmesi hakkında konuştu. Çavuşoğlu, "Önceden iki kez haber verilmesine rağmen yapılan muamele kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Tor Thordarson ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Çavuşoğlu, mevkidaşına takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde tekrar Oslo Büyükelçiliğimiz ve Reykjavik Fahri Başkonsolosumuz tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havaalanında Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtti" dendi.