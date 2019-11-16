Dipsiz Göl'de sorumlular açığa alındı, alanın eski haline getirilmesi için çalışma...

16.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:13

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının, gölün kurumasına neden olduğunu ve ilgililerin haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Gümüşhane Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Gerekli izinler alındıktan sonra başlatılan kazı çalışmasında hiçbir şey bulunmadı. Sonlandırılan kazı sonrası Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl, toprakla doldurularak, kapatıldı.

Bakanlık soruşturma başlattı

Yaşanan bu üzücü olay sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gölün kurumasına sebep olunmuştur. Bakanlığımızca ilgililer hakkında 15.11.2019 tarih ve 372 sayılı onay ile soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmışlardır" denildi.

Kaynak: DHA