Beşiktaş'ı yıktı, turnuva tarihine geçti!
Beşiktaş'ın deplasmanda Wolverhampton'a 4-0 yenildiği maçta hat-trick yapan Portekizli forvet Diego Jota, UEFA Avrupa Ligi'nde en hızlı hat-trick yapan futbolcu oldu.
13.12.2019 08:35 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:13
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Wolverhampton'a 4-0 mağlup oldu ve turnuvayı mağlubiyetle tamamladı.
Ev sahibi Wolverhampton'ın Portekizli oyuncusu Jota oyuna girdikten sonra 9 dakika 38 saniye içinde 3 gol atarak hat-track yaptı.
TARİHE GEÇTİ
Jota, UEFA Avrupa Ligi tarihinde en hızlı hat-trick yapan isim olarak tarihe geçti.
Kaynak: Hürriyet
Haber Videosu: Beşiktaş'ı yıktı, turnuva tarihine geçti!
HABER YORUMLARI (3)
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tarıh yazar bjk ama tersten :))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir BJKli olarak anlamıyorum. Neden ülke puanı bu kadar önemliyken takımlarımız yedek kadroyla çıkar ki. . Ha şimdi kiminiz diyecek ki '' işte hafta sonu lig maçı daha önemli'' tmm ok . ama böyle küçük düşünürsek hiç ilerleyemeyiz. Bence bu kafadan trabzonunda gsninde Bjkninde fbnınde bir an önce çıkması lazım. yoksa daha çok rezil ederiz kendimizi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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maşallah bizim takıma. . . her sene rekor kırdırıyor birilerineCevap Yaz Yayından Kaldır