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Beşiktaş'ı yıktı, turnuva tarihine geçti!

Beşiktaş'ın deplasmanda Wolverhampton'a 4-0 yenildiği maçta hat-trick yapan Portekizli forvet Diego Jota, UEFA Avrupa Ligi'nde en hızlı hat-trick yapan futbolcu oldu.

13.12.2019 08:35 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:13
Beşiktaş'ı yıktı, turnuva tarihine geçti!

Beşiktaş, UEFA Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Wolverhampton'a 4-0 mağlup oldu ve turnuvayı mağlubiyetle tamamladı.

Ev sahibi Wolverhampton'ın Portekizli oyuncusu Jota oyuna girdikten sonra 9 dakika 38 saniye içinde 3 gol atarak hat-track yaptı.

TARİHE GEÇTİ

Jota, UEFA Avrupa Ligi tarihinde en hızlı hat-trick yapan isim olarak tarihe geçti.

Kaynak: Hürriyet


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: Beşiktaş'ı yıktı, turnuva tarihine geçti!
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HABER YORUMLARI (3)

  • FORZA BEŞİKTAŞŞ:
    Bir BJKli olarak anlamıyorum. Neden ülke puanı bu kadar önemliyken takımlarımız yedek kadroyla çıkar ki. . Ha şimdi kiminiz diyecek ki '' işte hafta sonu lig maçı daha önemli'' tmm ok . ama böyle küçük düşünürsek hiç ilerleyemeyiz. Bence bu kafadan trabzonunda gsninde Bjkninde fbnınde bir an önce çıkması lazım. yoksa daha çok rezil ederiz kendimizi.
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