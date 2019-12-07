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Dilmen'den çarpıcı G.Saray yorumu: Kimse kusura bakmasın

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçla ilgili olarak, "Kimse kusura bakmasın. Muslera: 1, Alanyaspor: 0 yazarım" ifadelerini kullandı.

07.12.2019 22:42 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:55
Dilmen'den çarpıcı G.Saray yorumu: Kimse kusura bakmasın

, Süper Lig'in 14. hafta maçında Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken Muslera, kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında konuşan , Galatasaray - Alanyaspor maçını ve Muslera'nın performansını değerlendirdi.

"KİMSE KUSURA BAKMASIN"

Galatasaray'ın aldığı 1-0'lık galibiyetin Muslera sayesinde alındığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Oyuncular ve hoca kusura bakmasın. Muslera: 1, Alanyaspor: 0 yazalım. Klasiktir belki ama doğrudur." dedi.


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: Dilmen'den çarpıcı G.Saray yorumu: Kimse kusura bakmasın
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