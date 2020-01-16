Dijital teknolojiler, diş uygulamalarında başarıyı artıyor

16.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:17

Miadent Ağız ve Diş Sağlığı Tıbbi Direktörü Diş Hekimi Şener Tan, diş hekimliğinde teknoloji kullanımının yüksek düzeyde olduğunu, özellikle görüntüleme ve görüntü işleme programlarındaki gelişmenin başarıyı artırdığını söyledi.