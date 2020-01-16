Dijital teknolojiler, diş uygulamalarında başarıyı artıyor
Miadent Ağız ve Diş Sağlığı Tıbbi Direktörü Diş Hekimi Şener Tan, diş hekimliğinde teknoloji kullanımının yüksek düzeyde olduğunu, özellikle görüntüleme ve görüntü işleme programlarındaki gelişmenin başarıyı artırdığını söyledi.
16.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:17
Miadent Ağız ve Diş Sağlığı Tıbbi Direktörü Diş Hekimi Şener Tan, diş hekimliğinde teknoloji kullanımının yüksek düzeyde olduğunu, özellikle görüntüleme ve görüntü işleme programlarındaki gelişmenin başarıyı artırdığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com