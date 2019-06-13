Digiturk kuru 3,80 TL'de sabitlemek istiyor iddiası

Türk futbolunun yayıncı kuruluşu Digiturk'ün sahibi olduğu Katarlı beIN Group'un, futbol yayın hakkı anlaşmasından çekilmek istediğine yönelik haberler gündeme bomba gibi düşerken, yaşanan sorunun perde arkası ortaya çıktı.

Bilindiği gibi yayıncı kuruluş, yayın gelirlerini her ayın 21'inde ödüyordu. Ancak iddialara göre, mayıs ayında kulüplere ödemelerin yapılmaması ve "Ödemeler bayram sonrası yapılacak" denmesine rağmen bugüne kadar bu vaadin gerçekleşmemesi Katarlı beIN Group'un, yayın anlaşmasından çekileceği dedikodularını artırdı. İddialar üzerine ise Digiturk, yaptığı açıklamada özetle, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) verdikleri taahhütlere bağlı kalmaya devam edeceklerini, yayın anlaşmasından doğan her türlü yükümlülükler ve ödemelerin gerçekleştirildiğini, ancak söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul talepleri olduğunu bildirdi.

"KULÜPLERE ÖDEMELER BUGÜN YAPILDI"

TFF ve Kulüpler Birliği'nden konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Digiturk ve TFF yönetimi dün bir görüşme yaptı ve kulüplere 21 Mayıs'ta ödenmesi gereken yayın hakkı paraları bugün itibarıyla ödeniyor.

Şimdi gelelim, kulüpler için hayati önem taşıyan, hatta öyle ki, dört büyükler dışında kalan kulüplerin toplam gelirlerinin yüzde 75-80'ini oluşturan yayın gelirlerinin ödenmesindeki gecikmenin asıl nedenine.

"DIGITÜRK DOLARI 3.80 TL'YE SABİTLEMEK İSTİYOR"

İşte tam da bu noktada karşımıza Digiturk'ün açıklamasında da belirttiği "yayın anlaşması kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul talepler" çıkıyor. Peki nedir bu talepler? Bloomberg HT'ye konuyla ilgili bilgi veren üç üst düzey kaynak, Digiturk'ün zarar ettikleri gerekçesi ile dolar bazından yapılan ödemeleri 3.80 TL döviz kurundan sabitlemek istediklerini söyledi.. Bilindiği gibi Katarlı beIN Group'un sahibi olduğu Digiturk, 21 Kasım 2016 günü sonuçlanan ihaleyle yıllık 500 milyon dolar (+KDV) karşılığı Süper Lig'in yayın haklarını 5 yıllığına almıştı.

Sözleşme gereği, söz konusu tutarın 250 milyon doları Merkez Bankası'nın güncel kurundan ödeniyor, kalan 250 milyon dolarlık kısım ise ilk yıl için 3.26 TL'den sabitlenmişti. Bu kısım her yıl enflasyon farkı kadar artması söz konusuydu. Söz konusu sabitleme seviyesi ise geçen yıl yani ikinci yıl için 3.81 TL olmuş, bu yıl mayıs ayında da 4.51 TL'ye yükselmişti. Yayıncı kuruluşun yaklaşık 2 ay kadar önce TFF'nin kapısını çaldığı ve hem ilk 250 milyon dolarlık dilim hem de ikinci 250 milyon dolarlık dilim için dolar kurunu 3.80 TL'den sabitleme talebinde bulunduğu ifade ediliyor. Yıldırımın Demirören'in istifası sonrası haziran ayına kadar geçici görevde olan o dönemki TFF yönetiminin ise bu talebi reddettiği belirtiliyor.

"HAFTAYA TFF, KULÜPLER BİRLİĞİ VE DİGİTURK YÖNETİMİ TOPLANIYOR"

Öte yandan TFF, Kulüpler Birliği ve Digiturk yönetiminin haftaya önemli bir toplantı gerçekleştireceği ve önümüzdeki yıla ilişkin durumu masaya yatıracakları öğrenildi. Toplantıda tüm tarafların karşılıklı taleplerini iletecekleri belirtilirken, Bloomberg HT'ye konuşan konuya yakın kaynaklar: "Yayıncı kuruluş zarar ettiği gerekçesi ile ve kulüplerin içinde bulunduğu finansal darboğazın da farkındalığıyla sözleşme gereğince ödemek zorunda olduğu tutarı düşürmeye çalışıyor. Yayın gelirleri kulüpler için hayati önemde. Açık artırma yöntemiyle yapılan naklen yayın ihalesine katılıp, bütün şartları kabul eden bir kurumun, şimdi çıkıp, anlaşma şartlarını değiştirelim demesine anlam veremiyoruz" yorumunda bulundular.

"KULÜPLER KABUL EDERSE SÖZLEŞMEDEKİ KUR SEVİYESİ DEĞİŞEBİLİR"

Peki sözleşmedeki kur seviyesini değiştirmek mümkün mü?Bilgi veren eski bir TFF yöneticisi, burada sözün kulüplerde olduğunu, kulüplerin kabul etmesi durumunda, tarafların anlaşacağı yeni bir seviye üzerinden ödemelerin yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Öte yandan konuyla ilgili aradığımız ve görüşlerini sorduğumuz Digiturk temsilcileri, gerekli görülmesi halinde açıklama yapacaklarını söyledi.