Digitürk, Galatasaray'a GS TV için ihtar çekti
Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digitürk, 19 Temmuz tarihinden itibaren GSTV ile sözleşme yenilenmeyeceğini kulübe iletti. Digitürk'e yıllık 330 bin dolar ödeme yapan sarı kırmızılı ekip, anlaşma sağlanmazsa GS TV'nin yarından itibaren YouTube'dan yayın yapacağı öğrenildi.
Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri olan Nevzat Dindar'ın geçtiği bilgiye göre; Digitürk, 19.07.2019 tarihinden itibaren GSTV ile sözleşme yenilemeyeceğini kulübe bildirdi.
GSTV, yarından sonra Digitürk platformunda yer almayacak.
YILLIK 330 BİN DOLAR ÖDENİYORDU
Galatasaray, Digitürk platformunda yer almak için Digitürk'e yıllık 330 bin dolar ödeme yapıyordu.
GSTV, Digitürk'te yayın yapamayacağı için şu anda sarı kırmızılı kulüp başka bir mecra arayışında. Görüşmeler sürerken sonuç alınamazsa GS TV yarından itibaren sadece YouTube'dan yayın yapacak.
YORUMLAR (6)
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BİZDE DİGİTURK''E İHTAR ÇEKELİM BU SENE LİG TV ALMAYALIMO ZAMAN :)Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Bunlar daha iyi günleriniz.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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bunların artık suyu ısındı galatasarayın sabrını zorlamayın isterseniz sonra ultaslan basmasın yayınıCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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çok iyi olmuş şifresiz yayınlansın herkes baksın fb tv gibiCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Yayıncı kuruluş bile Fenerli.federasyonla bir olup her şeyi ayarlıyorlar.fikstürde bile şike var.Cevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
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Kendi bacaklarına sıkıyorlar farkında değiller. . .Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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