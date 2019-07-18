Digitürk, Galatasaray'a GS TV için ihtar çekti

Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri olan Nevzat Dindar'ın geçtiği bilgiye göre; Digitürk, 19.07.2019 tarihinden itibaren GSTV ile sözleşme yenilemeyeceğini kulübe bildirdi.

GSTV, yarından sonra Digitürk platformunda yer almayacak.

YILLIK 330 BİN DOLAR ÖDENİYORDU

Galatasaray, Digitürk platformunda yer almak için Digitürk'e yıllık 330 bin dolar ödeme yapıyordu.

GSTV, Digitürk'te yayın yapamayacağı için şu anda sarı kırmızılı kulüp başka bir mecra arayışında. Görüşmeler sürerken sonuç alınamazsa GS TV yarından itibaren sadece YouTube'dan yayın yapacak.