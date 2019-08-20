Diego Forlan, Cristiano Ronaldo ile David Beckham'ı kıyasladı

20.08.2019 17:10

Uruguay'ın efsane futbolcularından Diego Forlan, Fox Sports Radyo'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AYNANIN KARŞISINDA ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRİRDİ"

Ronaldo ile David Beckham'ı kıyaslayan Forlan, "Ronaldo soyunma odasında benmerkezciydi, Beckham ise öyle değildir. Cristiano hep aynanın yakınında olmak isterdi. Tüm günü aynaya bakarak geçirirdi. Aynanın karşısında üstünü değiştirirdi, muazzam." dedi.

15 YIL ÖNCE BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI

Diego Forlan ile Cristiano Ronaldo, 2003-2004 sezonunda Manchester United'da forma giymişti.