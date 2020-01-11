: Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'u istiyor

11.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:27

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a sürpriz bir talip çıktı. Hollanda'nın Alegmeen Dagblad gazetesi, Feyenoord'un hocası Advocaat'ın, Hollanda doğumlu olan Oğuzhan Özyakup'la ilgilendiğini yazdı. Haberde Feyenoord'un orta sahaya takviye için Oğuzhan konusunda Beşiktaş'la görüşmelere başlayabileceği üzerinde duruldu.

LENS'İ DE İSTİYORDU

Ozi'nin devre arası tatilinde Hollanda'da takım aradığı iddia edilmişti. Advocaat, siyah beyazlılardan Lens'in transferini de talep etmişti.

(Takvim)

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